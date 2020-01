Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED, genauer gesagt der Offenmarktausschuss (FOMC), hält das Zielband der Federal Funds Rate unverändert bei 1,5% bis 1,75%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach drei Zinssenkungen im Jahr 2019 werde der derzeitige geldpolitische Kurs als "angemessen beurteilt, um eine nachhaltige Expansion der Wirtschaftstätigkeit, eine starke Arbeitsmarktlage und eine Rückkehr der Inflation zum symmetrischen 2-Prozent-Ziel zu unterstützen". Die Entscheidung des FOMC sei einstimmig gewesen und Änderungen an der Erklärung seien nur in begrenztem Umfang vorgenommen worden. Der Wortlaut sei insofern angepasst worden, sodass die Verpflichtung des FOMC zum Inflationsziel zurückzukehren, gestärkt und klarer formuliert worden sei. Die Geldpolitik befinde sich derzeit nicht auf einem vorgegebenen Kurs, dennoch würde nur eine wesentliche Neubewertung des Wirtschaftsausblicks eine Änderung auslösen. ...

