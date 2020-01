Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der MainFirst Germany Fund A (ISIN LU0390221256/ WKN A0RAJN) ist gestern beim "FONDS professionell" KONGRESS in der Kategorie "Aktienfonds Deutschland" als "herausragend" bewertet worden und gewinnt damit zum fünften Mal in Folge den DEUTSCHEN FONDSPREIS, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

