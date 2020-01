FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Fiat Chrysler von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 17 Euro angehoben. Der Zusammenschluss von PSA und Fiat-Chrysler mache strategisch Sinn, schrieb Analyst Michael Foundoukidis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe eine Vielzahl an Synergien und halte die diesbezüglichen Prognosen für belastbar. Aus Sicht des Experten werde der Zusammenschluss den beiden Autokonzerne helfen, mit dem schwierigen Marktumfeld besser umzugehen./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 18:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / 18:08 / MEZ



ISIN: NL0010877643

