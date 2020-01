NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 174 auf 203 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe im zweiten Geschäftsquartal in allen Segmenten Stärke bewiesen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität werde besser und das Wachstum mit der Cloud-Computing-Plattform Azure beschleunige sich. Mehr könnten Anleger eigentlich nicht verlangen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

MICROSOFT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de