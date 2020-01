ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 162 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern glänze an allen Fronten, schrieb Analystin Jennifer Swanson Lowe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/ajx und der Produktzyklen, die das Wachstum der Windows- und Server-Lizenzen beschleunigten, konnte Microsoft die Umsatz- und Gewinnprognosen für das dritte Quartal übertreffen/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 04:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: US5949181045

