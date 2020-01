Praesidian Capital Europe ("Praesidian"), ein führender Wachstumsinvestor in Großbritannien und Nordeuropa, gab heute bekannt, dass seine Investitionen in Helideck Certification Agency Limited ("HCA"), einem in Aberdeen ansässigen Anbieter von Inspektions- und Zertifizierungsdiensten für Offshore-Hubschrauberlandeplätze mit festem und mobilem Standort, erfolgreich abgeschlossen sind.

Serkan Dede, Investment Director von Praesidian Capital, erklärte: "Wir freuen uns, seit unserer ersten Investition im Jahr 2014 eng mit HCA zusammengearbeitet und dabei Wert für unsere Investoren generiert zu haben."

David Dobbin, Inhaber von HCA, kommentierte: "Unsere Partnerschaft mit Praesidian hat es uns ermöglicht, ein führendes unabhängiges Inspektions- und Zertifizierungsgeschäft für den Offshore-Öl- und Gassektor aufzubauen. Das Ergebnis hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen und die Voraussetzungen für zukünftige Expansion und weiteres Wachstum geschaffen."

"Wir freuen uns, David und sein Team beim Aufbau eines Branchenführers unterstützt zu haben, und wir wünschen dem Team alles Gute für seine zukünftigen Wachstumsambitionen", so Jason Drattell, Gründer und Managing Partner von Praesidian.

Praesidian investiert weiterhin aktiv Kapital in kleinere mittelständische Unternehmen mit einem hohen Potenzial an neuen Investitionsmöglichkeiten.

Über Helideck Certification Agency Limited

HCA wurde 1997 von der britischen Hubschrauberindustrie als Reaktion auf die wachsende Kontrolle durch die britische Regulierungsbehörde gegründet. Vor der Übernahme durch ein von David Dobbin geführtes Investorenkonsortium im Jahr 2014 gehörte HCA der Bristow Group, Inc., und der CHC Group Ltd., den beiden weltweit führenden Hubschrauberbetreibern. HCA ist in der Nordsee, sowie in Afrika, Asien und dem Nahen Osten tätig und bietet weltweit Dienstleistungen für große Ölunternehmen, Plattformbauer, Hubschrauberbetreiber, Schiffsregister und nationale zivile Luftfahrtbehörden an.

Weitere Informationen finden Sie unter www.helidecks.org.

Über Praesidian Capital Europe

Praesidian Capital Europe ist eine innovative private Investmentgesellschaft, die sich darauf konzentriert, maßgeschneiderte, flexible Kapitallösungen für kleinere mittelständische Unternehmen in Großbritannien und Deutschland sowie für ausgewählte nordeuropäische Firmen bereitzustellen. Praesidian wurde 2014 gegründet, ist in London ansässig und investiert in kleine und mittlere Privatunternehmen, oftmals in Verbindung mit Management Buy-Outs, Rekapitalisierungen oder Refinanzierungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.praesidian.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200130005317/de/

Contacts:

Abernathy MacGregor

713 817 9346

Sydney Isaacs, sri@abmac.com