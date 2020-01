Das Bundeswirtschaftsministerium will im Zuge des Kampfes gegen den Klimawandel den Wasserstoff-Einsatz unter anderem für Schwerlaster und in der Industrie ausbauen. Dabei solle rund ein Fünftel des benötigten Wasserstoffes im Jahr 2030 mit Strom aus Wind, Wasser und Sonne erzeugt werden, heißt es in der Wasserstoffstrategie des Ressorts, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...