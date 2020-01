Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute war die letzte offizielle Sitzung des Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) unter der Ägide von Mark Carney, so die Analysten der Nord LB.Der Kanadier werde den Job als Notenbankgouverneur am 15. März an den Nagel hängen. Im Gegensatz zu Mario Draghi habe er kein Abschiedsgeschenk für seinen Nachfolger Andrew Bailey mitgebracht: Die Bank habe die Leitzinsen nicht gesenkt und auch das Ankaufprogramm sei unverändert geblieben. Das Abstimmungsergebnis war dann doch relativ eindeutig mit sieben Mitgliedern, die keine Änderung wollten und zwei Mitgliedern, die eine Senkung vorzögen, so die Analysten der Nord LB. Die dovishen Bemerkungen von Vlieghe, Tenreyo, Saunders und letztlich auch Carney im Januar würden sich nun nicht in diesem Ergebnis reflektieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...