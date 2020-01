BERLIN (Dow Jones)--Der künftige Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, David McAllister, hat für die Zeit nach dem EU-Austritt Großbritanniens faire Wettbewerbsbedingungen im Verhältnis zwischen der EU und London gefordert. "Einen Wettlauf der Standards nach unten wird die EU definitiv nicht mitmachen", sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die EU-Regeln beim Arbeitsrecht sowie zum Verbraucher- und Umweltschutz dem Berliner Tagesspiegel (Freitagausgabe). Je mehr die britische Regierung bereit sei, sich weiterhin auf die EU-Standards zu verpflichten, umso enger werde die Gemeinschaft auch nach dem Austritt aus dem EU-Binnenmarkt wirtschaftlich mit Großbritannien kooperieren können, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments.

Einen Tag vor dem Brexit haben die verbleibenden 27 EU-Staaten dem Austrittsabkommen zugestimmt. Das teilte der Rat der Europäischen Union am Donnerstag mit. Zuvor hatte das Europaparlament am Mittwoch über das Austrittsabkommen abgestimmt, nachdem die EU und Großbritannien dieses Abkommen am 24. Januar unterzeichnet hatten. Am morgigen Freitag um Mitternacht wird das Vereinigte Königreich dann kein EU-Mitglied mehr sein und als Drittstaat gelten.

