BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Politiker Ingbert Liebing soll neuer Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) werden. Den Vorschlag habe das Präsidium in einer Sondersitzung beschlossen, teilte der Verband in Berlin mit. Seine Wahl soll auf der turnusgemäßen Vorstandssitzung am 10. März in Berlin erfolgen.

Liebing ist seit Juni 2017 Staatsekretär und Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund. Zuvor war er seit 2005 bis Bundestagsabgeordneter, von 2014 bis 2016 CDU-Landeschef in Schleswig-Holstein. Der VKU hebt hervor, dass Liebing sich 14 Jahre ehrenamtlich kommunalpolitisch in Neumünster engagierte, bevor er neun Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister auf der Insel Sylt war.

Zwischen Juni 2013 und November 2017 war er zudem Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands und in der vergangenen Wahlperiode kommunalpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Liebing soll seine neue Aufgabe nach Wunsch des VKU "frühestmöglich" wahrnehmen. Der VKU vertritt rund 1.500 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation.

January 30, 2020

