Frankfurt (ots) - Die von der Bundesregierung beschlossene und für Januar in Aussicht gestellte Erhöhung des Umweltbonus für Elektrofahrzeuge von 4.000 auf 6.000 Euro ist noch immer nicht in Kraft getreten. Um die Kunden nicht noch länger warten zu lassen, garantiert Kia gemeinsam mit teilnehmenden Händlern die neue Kaufprämie für Elektroautos in Höhe von 6.000 Euro schon jetzt in vollem Umfang. Sie gilt für alle ab dem 30. Januar geschlossenen Kaufverträge für noch nicht zugelassene Neufahrzeuge. "Unsere reichweitenstarken, voll alltagstauglichen Elektromodelle stoßen auf sehr großes Interesse. Deshalb geben wir den Kunden das Signal: Jetzt starten, nicht mehr warten! Sollte der erhöhte staatliche Anteil nicht rückwirkend gezahlt werden, gleicht Kia die Differenz aus", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland.Dieser Pressetext liegt auch als pdf-Datei bei. Hochauflösendes Bildmaterial sowie den Text im doc-Format finden Sie unter www.press.kia.com/de (http://www.press.kia.com/de).Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der älteste Fahrzeughersteller Koreas und der zehntgrößte Automobilhersteller weltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibt ihre Fahrzeuge in weltweit 190 Märkten, verfügt über Automobilwerke in fünf Ländern und beschäftigt mehr als 52.000 Mitarbeiter. Kia Motors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist unter anderem Partner der FIFA, der UEFA Europa League und des Tennisturniers Australian Open.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochter der Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 um mehr als 90 Prozent gesteigert. 2019 erzielte Kia in Deutschland mit 69.608 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einen Marktanteil von 1,9 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Automobilherstellers, die 39 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia in Europa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2019 erstmals mehr als 500.000 Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).* Aufgrund der Veröffentlichung der Bundesregierung zum Umweltbonus vom 18.11.2019 www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/umweltbonus-1692646 (http://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/umweltbonus-1692646) soll der Umweltbonus für Elektrofahrzeuge von EUR 4.000,-- auf EUR 6.000,-- erhöht und bis zum 31.12.2025 verlängert werden. Die staatliche Umweltförderung umfasst neben dem Umweltbonus auch die AVAS-Förderung (Acoustic Vehicle Alerting System, System für künstliche Fahrgeräusche für Elektrofahrzeuge) in Höhe von EUR 100,--. Der Umweltbonus wird dann in Höhe eines Betrages von EUR 3.000,-- als staatlicher Zuschuss und in Höhe von weiteren EUR 3.000,-- als Herstelleranteil durch eine Reduzierung des Nettokaufpreises gewährt. Hierdurch reduziert sich die Umsatzsteuer auf den Fahrzeugkaufpreis um EUR 570 (19% von EUR 3.000,--). Die AVAS-Förderung wird als staatlicher Zuschuss gewährt. Insgesamt wird sich der Preisvorteil für Privatkunden auf EUR 6.670,-- (Umweltbonus EUR 6.000,-- + AVAS-Förderung EUR 100,-- + Umsatzsteuerersparnis EUR 570,--) belaufen. Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme von Umweltbonus und AVAS-Förderung wird durch eine neue Förderrichtlinie geregelt werden, die am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft treten wird. Nach der derzeit gültigen, auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) unter www.bafa.de (http://www.bafa.de) abrufbaren Förderrichtlinie besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Umweltbonus und AVAS-Förderung, keine Barauszahlung. Der Umweltbonus wird mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2020, enden. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Den erhöhten Herstelleranteil von EUR 3.000,-- gewährt Kia beim Kauf eines neuen noch nicht zugelassenen Kia- Elektrofahrzeugs bereits jetzt. Solange die neue Förderrichtlinie noch nicht in Kraft getreten ist, wird der Kia Partner beim Kauf eines neuen noch nicht zugelassenen Kia-Elektrofahrzeug den ggf. fehlenden staatlichen Anteil garantieren, sofern Sie einen Förderbescheid über EUR 2.000,-- staatliche Förderung auf Basis der derzeitigen Förderrichtlinie innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt Ihrem Kia Partner vorlegen. Der Ausgleich entfällt, sobald beim Bafa ein Antrag über die erhöhte staatliche Förderung in Höhe von EUR 3.000,-- gestellt werden kann. Gültig nur für Privatkunden bei Kaufvertragsabschluss ab dem 28.01.2020, nicht mit anderen Verkaufsfördermaßnahmen und Aktionen kombinierbar, nur bei teilnehmenden Kia-Partnern. 