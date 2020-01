Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Johanna Krämer blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank wieder. Das Finanzinstitut hat einen Milliardenverlust im vergangenen Jahr eingefahren. Vor allem der Konzernumbau belastet die Deutsche Bank. Bei den Verkäufen steht Tesla auf dem dritten Platz. Der US-Elektroautobauer hat gestern nachbörslich ebenfalls Zahlen vorgelegt. Tesla schloss das zweite Quartal in Folge mit einem Gewinn ab.