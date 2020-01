Stellungnahme der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KgaA zu einem Report von Ontake ResearchDGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Stellungnahme Stellungnahme der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KgaA zu einem Report von Ontake Research30.01.2020 / 16:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Stellungnahme der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA zu einem Report von Ontake ResearchMünchen, 30. Januar 2020 - Wir haben die Anschuldigungen gegen AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), die ein Unternehmen namens Ontake Research heute in einem Research-Report veröffentlicht hat, zur Kenntnis genommen. Die Behauptungen von Ontake Reseach sind falsch und unbegründet. Wir bestreiten die erhobenen Anschuldigungen vehement.Wir sind von diesem Leerverkäufer vor der Veröffentlichung dieses Research-Reports nicht kontaktiert worden. Dieser stellt einen bewussten Versuch dar, die Reputation von AURELIUS mit dem Ziel zu schädigen, unseren Aktienkurs zu manipulieren und spekulative, kurzfristige Gewinne auf Kosten unserer Aktionäre zu erzielen.Wir werden die Behauptungen von Ontake Research widerlegen und dazu in den kommenden Tagen eine Erwiderung zu den falschen Behauptungen dieses Leerverkäufers vorlegen.Kontakt: AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de30.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 964443Ende der Mitteilung DGAP News-Service964443 30.01.2020