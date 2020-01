Die Erholung zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt ist heute unter der Belastung von weltweit fast 8.000 Coronavirus-Infektionen in sich zusammengebrochen. Das sind mehr Infektionen als während der SARS-Epidemie. Die Welt wartet jetzt auf die Stellungnahme der Weltgesundheitsorganisation. Eine Einstufung als weltweiter Notstand wäre eine nächste Eskalationsstufe in dieser Krise. Einige Anleger hatten sich vielleicht auch gestern Abend Deckungsfeuer der amerikanischen Notenbank wegen des Coronavirus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...