BARCELONA (Dow Jones)--Volkswagen will die Produktion in seinen chinesischen Fahrzeugwerken aufgrund einer wegen des Coronavirus' verlängerten Feiertagspause erst später wieder aufnehmen. Wie der Autokonzern mitteilte, sollen die FAW-VW-Werke mit Sitz in Chengdu, Foshan, Qingdao und Tianjin erst nach dem 9. Februar wieder produzieren. Die SAIC-VW-Werke in der Region Schanghai sollen am 10. Februar wieder eröffnet werden.

"Der Konzern wird die Situation weiterhin beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen", so VW in einer Erklärung. Die Lieferkette sei intakt, Lieferverzögerungen seien nicht zu erwarten, heißt es weiter.

Die Ankündigung des Autoherstellers kommt vor dem Hintergrund, dass chinesische Behörden die Feiertage zum Neujahrsfest auf 10 Tage ausgeweitet haben, in einigen Städten sogar noch länger, um die Ausbreitung des Coronavirus' einzudämmen.

January 30, 2020 11:02 ET (16:02 GMT)

