Das quelloffene Libreoffice ist in Version 6.4 erschienen. Neben jeder Menge kleiner Verbesserungen sind auch ein paar größere, praktische Neuerungen mit an Bord. Mit Version 6.4 ist das neueste Update der beliebten Open-Source-Bürosoftwaresammlung Libreoffice erschienen. Herunterladen könnt ihr es auf der Website der Document Foundation für Windows, Mac und Linux. Viele der neuen Features zeigt die Document Foundation auch im Ankündigungsvideo zu Libreoffice 6.4: In den Release-Notes des Versionsupdates finden sich die vielen kleinen Verbesserungen und...

