Wels (pta033/30.01.2020/17:40) - -- - Absatz: 280.099 Motorräder / + 7% zum Vorjahr - Umsatz: EUR 1.520,1 Mio. / + 4% zum Vorjahr - EBITDA: EUR 240,8 Mio. / + 14% zum Vorjahr - Free Cash Flow: EUR 92,1 Mio. / 6,1 % vom Umsatz - Offensive mit HUSQVARNA E-Bicycles in Europa - Integration GASGAS



Vorläufiger Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2019



Die PIERER Mobility-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Rekordumsatz von EUR 1.520,1 Mio. (+4,0%). Das entspricht einer Steigerung von EUR 57,9 Mio. Das vorläufige EBIT erreichte EUR 131,7 Mio. (+2,3%) nach EUR 128,7 Mio. im Vorjahr und das operative Ergebnis vor Abschreibungen ( EBITDA) konnte von EUR 211,0 Mio. auf EUR 240,8 Mio. gesteigert werden (+ EUR 29,8 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 15,8% entspricht. Der Free Cash Flow wurde deutlich verbessert und beläuft sich auf EUR 92,1 Mio. gegenüber EUR -16,7 Mio. in 2018. Im Geschäftsjahr 2019 wurden für das Wachstum rund EUR 121 Mio. in Produktentwicklung und rund EUR 44 Mio. in Betriebsanlagen und Infrastruktur investiert. Alle Ertragskennzahlen beziehen sich auf den fortgeführten Geschäftsbereich des Konzerns (Vorjahr ohne Pankl-Gruppe).



Zum 31.12.2019 beschäftigte die PIERER Mobility-Gruppe 4.368 Mitarbeiter, davon 3.639 in Österreich. Die Gruppe verstärkt im Rahmen der KTM Academy die duale Ausbildung, mit dem Ziel, die derzeit 160 in Ausbildung befindlichen Lehrlinge auf 180 Lehrlinge zu erhöhen sowie die Mitarbeiterausbildung weiter zu verstärken.



Marktposition weiter ausgebaut



Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die PIERER Mobility-Gruppe mit ihren Marken KTM und Husqvarna Motorcycles in den wichtigsten Motorradmärkten (> 120cc) mit einem Zulassungsplus von +14,5% den Gesamtmarkt (-6,3%) outperformed und seine Marktposition weiter ausgebaut.



Mit 234.449 verkauften KTM Motorrädern und 45.650 verkauften HUSQVARNA Motorrädern im Geschäftsjahr 2019 wurde der Absatz um rund 7% gegenüber dem Vorjahr gesteigert.



In Europa ist der Gesamtmarkt im Geschäftsjahr 2019 um rund 8,9% gewachsen. Im gleichen Zeitraum ist es KTM gelungen, den hohen Marktanteil bei ca. 12 % zu halten. Im US Markt, der im Geschäftsjahr 2019 rückläufig war (-2,7%) konnte sich KTM erfolgreich positionieren. KTM erhöhte die Zulassungen um 3,6% und steigerte somit den Marktanteil zum 31. Dezember 2019 auf 9,7%. In den für KTM wichtigsten Zukunftsmarkt Indien nahmen die KTM-Zulassungen im Geschäftsjahr um über 35% im Vergleich zum Vorjahr zu. Der Marktanteil stieg von 4,5 % auf rund 7,3 %.



Durch die 100%ige Übernahme der Motorcycle Distributors Australia Pty Ltd. wurde die Marktpräsenz in Australien und Neuseeland weiter gestärkt. Aufgrund einer Marktoffensive konnten in diesen wichtigen Märkten im abgelaufenen Geschäftsjahr 15.343 KTM- und Husqvarna-Motorräder verkauft werden.



Im 4. Quartal 2019 erfolgte die mehrheitliche Übernahme der spanischen Offroad-Marke GASGAS. Mit der Übernahme eines Marktführers von Trial Motorrädern ist es gelungen, in diesen Bereich neu einzusteigen.



Offensive im Bereich HUSQVARNA E-Bicycles



Mit der vorzeitigen und vollständigen Übernahme der PEXCO GmbH, Schweinfurt/ Deutschland wurde ein weiterer Wachstumsschritt im Bereich der Elektromobilität gesetzt, um am attraktiven Marktwachstum im E-Bicycle Bereich zu partizipieren. Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem Umsatz von mehr als EUR 100 Mio. gerechnet. Mittelfristig ist es beabsichtigt, sich in diesem Bereich zu einem bedeutenden Player zu entwickeln.



Positiver Ausblick 2020 - Marktführerschaft in Europa angestrebt



Die PIERER Mobility-Gruppe setzt im Geschäftsjahr 2020 weiterhin auf organisches Wachstum in allen Kernbereichen. Zielsetzung ist es, die Marktanteile in den für KTM und Husqvarna wichtigen Märkten - trotz eines herausfordernden Marktumfeldes - weiter auszubauen und im Rahmen der industriellen Zusammenarbeit mit GASGAS Motorcycles die GASGAS Motorradsparte als dritte Marke in den Konzern zu integrieren, um die Marktführerschaft in Europa zu erreichen.



Die Integration der E-Bicycle Aktivitäten (PEXCO) in die neu gegründete HUSQVARNA E-Bicycles wird vorangetrieben und umgesetzt.



Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem Umsatzwachstum zwischen 8 - 10 % gerechnet. Aufgrund des Aufbaus des Elektro-Zweirad Bereichs sowie der Integration der dritten Motorradmarke GASGAS, wird für das Geschäftsjahr 2020 mit einer EBIT-Marge zwischen 6 - 8 % vorübergehend gerechnet. Durch das weiterhin auf hohem Niveau liegende operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wird auch für das Geschäftsjahr 2020 mit einem positiven Free Cash Flow zwischen EUR 45 bis 55 Mio. gerechnet. Nachhaltig wird mit einem positiven Free Cash Flow zwischen 3 - 5 % des Umsatzes gerechnet.



Listing Börse Frankfurt



Um die Handelsliquidität der Aktien im Euroraum zu erhöhen, wird im Q1/2020 eine weitere Zulassung der PIERER Mobility-Aktie zum Handel im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse angestrebt. Die Primärkotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange bleibt unverändert weiter bestehen.



Vorläufige Kennzahlen 2019 der PIERER Mobility-Gruppe (konsolidiert)



Ertragskennzahlen1) 2018 2019 Vdg. Umsatz EURm 1.462,2 1.520,1 4,0% EBITDA EURm 211,0 240,8 14,1% EBITDA-Marge 14,4% 15,8% EBIT EURm 128,7 131,7 2,3% EBIT-Marge 8,8% 8,7% Ergebnis nach Steuern EURm 85,2 95,7 12,3% Ergebnis nach Minderheiten EURm 41,1 54,5 32,6% Bilanzkennzahlen 31.12.2018 31.12.2019 Vdg. Bilanzsumme EURm 1.353,9 1.616,5 19,4% Eigenkapital EURm 550,8 618,6 12,3% Eigenkapitalquote 40,7% 38,3% Nettoverschuldung EURm 323,3 395,8 22,4% Gearing 58,7% 64,0% Nettoverschuldung / EBITDA1) 1,5 1,6



Investitionen1) EURm 167,6 164,5 -1,9% Anzahl Mitarbeiter Headcount 4.303 4.368 1,5% Kapitalflusskennzahl 2018 2019 Free Cash Flow EURm -16,7 92,1 >100% 1) Fortgeführter Geschäftsbereich des Konzerns (Vorjahr ohne Pankl Gruppe)



Der Jahresfinanzbericht 2019 und der Nachhaltigkeitsbericht 2019 sind ab dem 31. März 2020 auf der Website der Gesellschaft www.pierermobility.com unter folgendem Link abrufbar: https://www.pierermobility.com/investor-relations/berichte/



Ausblick - Guidance 2020



Umsatzwachstum (p.a.) 8 - 10% EBIT-Marge 6 - 8% EBITDA-Marge 14 - 16% Investitionen1) in EUR (inkl. Leasing) 160 million Gearing 55 - 65% Net Debt / EBITDA 1.6 - 1.8x Free Cash-Flow in EURm 45 - 55 million Dividendenpolitik nachhaltig und konservativ 1) Definition: Zugänge Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte entsprechend Anlagenspiegel



Über die Gruppe



Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller (PTW). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM, HUSQVARNA und GASGAS zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien - vom Verbrennungs- bis Elektromotor - werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen eine global führende Rolle einzunehmen. Durch unsere Innovationsstärke sehen wir uns als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj, Indiens zweitgrößter Motorrad-Hersteller, festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



Rechtlicher Hinweis



DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 (0)7242 / 69402 Email: ir@pierermobility.com Website: www.pierermobility.com



ISIN: AT0000KTMI02 Valorennummer (Schweiz) 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG Reuters: PMAG.VI Bloomberg: PMAG:AV



Aussender: PIERER Mobility AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: ir@pierermobility.com Website: www.pierermobility.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000A0WQ66 (Anleihe), AT0000A1MBL8 (Anleihe), AT0000KTMI02 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



