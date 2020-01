Unter der Marke Hummer will GM einen vollelektrischen Pick-up-Truck auf den Markt bringen. Das E-Fahrzeug soll 1.000 PS haben und in drei Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen. Wie Tesla mit dem Cybertruck und Ford mit dem F-150 plant auch General Motors (GM) den Einstieg in den vor allem in den USA vielversprechenden Markt mit vollelektrisch betriebenen Pick-up-Trucks. GM will seinen E-Truck unter dem ursprünglich 2010 begrabenen Label Hummer vermarkten, als Hersteller tritt die Tochtermarke GMC in Erscheinung. Jetzt hat GM erste Teaser-Bilder und Videos von dem ...

