Dr. Copper hat seinen Namen bekanntlich deshalb, weil er ein guter Indikator weltweiten Wachstums ist. Vor allem jene Länder, die seit der Finanzkrise außerhalb der USA das weltweite Wachstum getragen haben, konsumierten und konsumieren große Mengen an Kupfer, da sie ihre Infrastruktur völlig neu aufbauen müssen. An erster Stelle steht dabei China, aber auch andere aufstrebende Länder in Asien und Afrika sowie Indien, welches China in Bezug auf seine Wachstumsdynamik inzwischen überholt hat.In unserem letzten Beitrag wiesen wir darauf hin, dass der Kupferpreis insbesondere von der Nachfrage Chinas abhängt, das im vergangenen Jahr rund 49 % des weltweiten Kupferverbrauches auf sich vereinte.Ein Blick auf die langfristige Entwicklung des Kupferpreises zeigt die aktuelle Lage. Kupfer befindet sich in der Mitte eines Konsolidierungskeils und steht dabei kurz vor den Unterstützungen, die sich aus der bisherigen Musterbildung ergeben haben.

