BERLIN (Dow Jones)--Auch nach dem am Freitag stattfindenden Brexit sollen die Briten nach dem Willen der SPD eines Tages wieder in die Europäische Union (EU) zurückkehren können. "Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden wir uns dafür stark machen, dass die Tür für eine Rückkehr in die EU offenbleibt", erklärte der Europabeauftragte des SPD-Parteivorstands, Udo Bullmann. "Künftige Generationen werden die Chance haben, den historischen Fehler des Brexit zu beheben. Hierfür die Hand zu reichen, ist unsere Verantwortung als Europäerinnen und Europäer."

Bullmann nannte den Austritt des Vereinigten Königreichs einen "historischen Fehler", der für die Mehrheit der britischen Bürgerinnen und Bürger zu massiven Nachteilen führen werde. Um zusätzlichen Schaden abzuwenden, trete die SPD entschieden dafür ein, die jetzt anstehenden Verhandlungen zu nutzen, um auch künftig enge und belastbare Arbeitsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu ermöglichen.

Das setze jedoch voraus, dass sich das Vereinigte Königreich bei den Sozial- und Umweltstandards auch nach Ende der nun beginnenden Übergangsfrist auf einem ähnlichen Niveau wie die EU bewege und bei der Steuerpolitik nicht in einen Unterbietungswettstreit einsteige. "Einen Dumping-Wettbewerb gilt es unbedingt zu verhindern", betonte er. Dieser würde das Leben von Millionen Briten grundlegend verschlechtern und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern erschweren.

January 30, 2020

