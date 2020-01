FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Volkswagen stellt ab sofort die monatlichen Pressemitteilungen zu den Auslieferungszahlen ein. Das gelte für alle Marken und Märkte, teilten die Wolfsburger am Donnerstagabend mit. Als Grund nannte der Konzern, dass man den Fokus stärker denn je auf die Ertragsstärke des Geschäfts ausrichte und die Fahrzeugstückzahlen deshalb nicht mehr die Bedeutung wie in der Vergangenheit hätten. Die Auslieferungszahlen sollen monatlich nur noch aggregiert (Konzern weltweit nach Marken, Konzern weltweit nach Regionen) in tabellarischer Form auf den IR-Seiten des Konzerns veröffentlicht und im Rahmen der Quartalsberichterstattung mit den gesamten Geschäftszahlen zusammengefasst und kommentiert werden.

January 30, 2020

