Advanced Micro Devices bereitet sich für die Fahrt nach Norden vor!

Symbol:ISIN:Advanced Micro Devices, Inc. ist als Halbleiterunternehmen weltweit tätig in den Segmenten Computing und Graphics, sowie Enterprise, Embedded und Semi-Custom. Zu den Produkten gehören x86-Mikroprozessoren als Accelerated Processing Unit (APU), Chipsätze sowie Grafikprozessoren (GPUs). Mit einem Blick auf dem Chart wird deutlich, dass die Bullen, sowohl auf dem langfristigen als auch auf dem mittelfristigen Trend, die Kontrolle übernommen haben. Kurzfristig gesehen befinden wir uns jedoch in einem Abwärtstrend, da der Wert derzeit auf dem Tageschart korrigiert. Die letzten Quartalszahlen haben zu einem Gap nach unten geführt, der jedoch keinen Grund zum Panik auf dem Tages Chart bereitet hat. Die Tageskerze stellt einen Umkehrstab dar und die kann als Kaufinteresse der Markteilnehmern interpretiert werden.Die nächste Support-Zone auf dem Tageschart befindet sich im Bereich 44.60 USD. Sollte der Wert weiter bis dahin korrigieren, würde sich ein Setup mit gutem Chancen-Risiko-Verhältnis ergeben. Wenn der Pullback jedoch schon früher beendet wird, könnte man auch früher Ausschau nach Setups in die Long-Richtung halten. Entscheidende Rolle spielt ebenfalls die Gesamtmarktlage und die weitere Entwicklung der US-Indizes, die uns immer Rückenwind geben sollten.Optimal wäre es wenn sich ein Konsolidierungsbereich um den 44.6 USD bilden würde. Ein Einstieg könnte dann direkt darüber erfolgen mit einem Stopp bei ca. 44 USD. Mögliche Gewinnmitnahmezone ist 52.80 USD, was auch das Allzeithoch und die nächste Widerstandszone darstellt. Ggf. können dort ein Teil der Gewinne realisiert werden und die restliche Position könnte weiter verwaltet werden für den Fall, dass sich die Fahrt nach Norden fortsetzt. Die nächsten Quartalszahlen werden erst am 28. April bekanntgegeben und bis dahin ist noch etwas Zeit um den einen oder anderen Trade umzusetzen.Meine Meinung zu AMD ist bullisch