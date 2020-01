BERLIN (Dow Jones)--Europäische Terminals für Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) sind nur zu durchschnittlich 40 Prozent ausgelastet. Das teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit. Die Quote liege damit aber noch immer deutlich höher als noch vor einem Jahr, als sie im Juni rund 20 Prozent erreichte. Laut der EU-Kommission betrug die Auslastung 2017 noch 26 Prozent.

Insgesamt sei die Anzahl der europäischen LNG-Terminals in den vergangenen Jahren stark gewachsen, so der Verband. Gegenwärtig gebe es europaweit 36 solcher Terminals, über die Flüssigerdgas an Land gebracht wird. Gemeinsam verfügen die europäischen Terminals laut BDEW über eine Regasifizierungskapazität von 241 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Das entspreche mehr als der Hälfte des jährlichen Erdgasverbrauchs in der EU.

Deutschland verfügt gegenwärtig über kein eigenes LNG-Terminal, vier Projekte sind aber in Planung. So will der Energiekonzern Uniper ein Terminal am Standort Wilhelmshaven errichten. Auch in Brunsbüttel, Rostock und Stade engagieren sich private Investoren.

