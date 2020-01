SEATTLE (dpa-AFX) - Ein starkes Weihnachtsgeschäft und boomende Cloud-Dienste haben Amazon zum Jahresende beflügelt. Im vierten Quartal kletterte der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert von 3,0 Milliarden auf 3,3 Milliarden Dollar (3,0 Mrd Euro), wie der weltgrößte Online-Händler am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen um 21 Prozent auf 87,4 Milliarden Dollar.



Damit übertraf Amazon die Markterwartungen bei Weitem. Analysten hatten angesichts hoher Investitionen etwa in die Lieferinfrastruktur mit deutlich schlechteren Zahlen gerechnet. Anleger reagierten euphorisch und ließen die Aktie nachbörslich in einer ersten Reaktion um mehr als zwölf Prozent steigen./hbr/DP/he

