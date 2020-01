Das Handelsgeschehen bei Mais wird bereits seit geraumer Zeit von einer veritablen Handelsspanne geprägt. Noch fehlt es dem Preis an Durchschlagskraft, um sich aus der Umklammerung der Range zu befreien… Rückblick. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zeichnete sich die Seitwärtstendenzen ab. So hieß am 27.12. unter anderem "[…] Neue Impulse müssen her, um Mais aus der aktuellen Seitwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...