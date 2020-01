MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Traton SE hat will den US-amerikanischen Lkw-Hersteller Navistar übernehmen. Wie die Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen am Donnerstagabend mitteilte, wurde dem Verwaltungsrat der Amerikaner ein Angebot zum Erwerb sämtlicher nicht bereits von Traton gehaltener Aktien unterbreitet. Der Angebotspreis liegt bei rund 2,9 Milliarden US-Dollar oder 35 Dollar je Navistar-Aktie in bar. Navistar waren am Donnerstag mit 24,07 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Traton hält an dem Unternehmen bereits 16,8 Prozent.

January 30, 2020 16:47 ET (21:47 GMT)

