NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 13.250 Pkt - Traton noch unverdächtig

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händlerin von Lang & Schwarz hat am Donnerstagabend zwar von einem lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach der Schlussglocke berichtet, es seien aber keine Auffälligkeiten bei einzelnen Titeln zu beobachten gewesen. Das galt auch für Traton. Die Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen will den US-amerikanischen Lkw-Hersteller Navistar übernehmen und bietet rund 2,9 Milliarden US-Dollar, wie die Gesellschaft am späten Abend mitteilte. "Dies ist bei den Anlegern noch gar nicht angekommen, denn bislang wurde die Aktie noch nicht gehandelt", sagte die Marktteilnehmerin.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.250 13.157 +0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

