Frankfurt am Main (pta039/30.01.2020/23:35) - Die Gesellschaft teilt mit, dass die im rechtskräftigen Insolvenzplan vorgesehene Namensänderung von SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE in SCHNIGGE Capital Markets SE erfolgt ist. Zudem wurde heute die zuletzt durchgeführte Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen.



Das Kapital wurde um 508.267 Euro, eingeteilt in 508.267 Aktien, auf 5.712.949 Euro erhöht. Die Anzahl der Stimmrechte beträgt daher auch 5.712.949.



Die Verbuchung der neuen Aktien sowie der gemäß Insolvenzplan zurückzugewährenden Aktien aus dem Bestand das Investors Seaside Capital Markets wird nun vorbereitet.



Mit der Börse Düsseldorf als Heimatbörse der Gesellschaft werden in Kürze Gespräche aufgenommen, um die Bedingungen zur Wiederaufnahme des Handels der SCHNIGGE Aktien abzustimmen.



