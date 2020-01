In wenigen Wochen wird Apple seinen Fans voraussichtlich wieder neue Produkte vorstellen. Ein lang erwartetes Produkt dürfte dabei besonders im Fokus stehen.? Apples Frühjahrs-Keynote könnte im Februar oder März stattfinden? Billig-iPhone dürfte wohl im Fokus stehen? Dienste-Sparte bietet PotenzialZwei Mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, präsentiert der Technologiekonzern Apple, an welchen Hardwareprodukten die Teams in den vergangenen Monaten gearbeitet haben. Auch in diesem ...

