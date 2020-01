SEOUL (dpa-AFX) - Südkorea hat wegen der Coronavirus-Epidemie in China eine erste Gruppe von Landsleuten aus der am stärksten betroffenen Stadt Wuhan heimgeholt. Ein Charter-Flugzeug mit mehr als 350 Südkoreanern aus Wuhan an Bord sei am Freitagmorgen (Ortszeit) in Seoul gelandet, berichteten südkoreanische Fernsehsender. Soweit sie keine Krankheitssymptome aufweisen, sollten sie vorläufig in zwei staatlichen Einrichtungen südlich von Seoul unter Quarantäne gestellt werden. Noch warteten etwa 350 weitere Südkoreaner in Wuhan darauf, ebenfalls ausgeflogen zu werden. Wann sie zurückgeholt werden, war zunächst unklar. In Südkorea sind bislang sieben Fälle mit der neuen Viruserkrankung gemeldet worden./dg/DP/zb