Die Volkswagen-Tochter TRATON will sich den Rest des US-Lkw-Herstellers Navistar einverleiben.Dem Verwaltungsrat der Amerikaner sei ein Vorschlag zum Kauf der noch nicht von TRATON gehaltenen Aktien für 35 US-Dollar je Anteilschein gemacht worden, teilten die Deutschen am späten Donnerstagabend in München mit. Insgesamt müsste TRATON damit 2,9 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. VW hält bereits 16,8 Prozent an dem Lkw-Hersteller.Der Vorschlag stehe insbesondere unter dem Vorbehalt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...