Die Holidaycheck Group AG (ISIN: DE0005495329) hat letztes Jahr durch die Thomas Cook Pleite einiges an Umsatz, Einnahmen und Wachstumspotential verloren, jetzt zeigt man, dass es doch nicht ganz so teuer war. Gesenkte Prognose wurde doch übererfüllt, aber nicht die Ursprungsprognose erreicht.. Natürlich: Holidaycheck ist auf einem umkämpften Markt tätig, aber die Konzentration auf die DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)- Region und die starke Position in diesem Markt, und auf den BENELUX-Markt ohne Ambitionen auf regionales Wachstum erscheint stimmig. Und da ist Holidaycheck Marktführer - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...