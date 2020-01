NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Umweltbehörde EPA hat im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat erneut die Position von Bayer unterstützt. Die aktiven Inhaltsstoffe des weltweit am meisten verbreiteten Herbizids seien sicher und stellten kein Risiko für Krebserkrankungen dar, teilte die EPA mit. Die Behörde vertritt diese Position seit Jahrzehnten, Bayer sieht sich aber zehntausenden Klagen ausgesetzt, die Krebserkrankungen mit den Unkrautvernichter in Verbindung bringen, nachdem die Weltgesundheitsorganisation das Mittel seit 2015 als möglicherweise karzinogen dargestellt hat.

Die EPA teilte dagegen mit, keine Risiken für die menschliche Gesundheit entdeckt zu haben, wenn Glyphosat gemäß den Vorschriften angewendet wurde, der Unkrautvernichter sei nicht karzinogen.

Bayer begrüßte die Entscheidung der EPA zu Glyphosat-basierten Herbiziden. Sie entspreche der langjährigen Bewertung internationaler Gesundheitsbehörden. "Die wissenschafts-basierte Bewertung durch das Expertenteam der EPA spiegelt einen sehr hohen Standard wider, der von Aufsichtsbehörden und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt respektiert wird", sagt Liam Condon, Bayer-Vorstandsmitglied und Leiter der Division Crop Science.

January 31, 2020

