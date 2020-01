NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 6 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen habe er seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2022 weitgehend unverändert gelassen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Niedrigere Erträge im Privatkundengeschäft würden von höheren in anderen Kernsparten ausgeglichen. Das neue Kursziel basiere auf einer zeitlichen Anpassung des Bewertungszeitraumes./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

DEUTSCHE BANK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de