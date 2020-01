Microsoft stieg gestern um 2,7 %, was schon mal 33,5 Mrd. $ ausmacht. Das ist so viel wie Infineon als Ganzes. Noch ein Rekord: Tesla schaffte gestern 644 $ und mithin über 120 Mrd. $ Marktwert, fast so viel wie BMW und Daimler zusammen. An diesen Größenordnungen werden die kleinen Europäer nun gemessen. Das wird schwierig.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV