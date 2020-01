The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2CQD2 OESTERREICH 20/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0461239037 BASLER KT.BK 19/33 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A28SVV0 JAB HOLDINGS 20/39 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5APP6 DZ BANK CLN E.9852 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HVB44Q8 UC-HVB 40 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8403 LDSBK.SAAR IHS.840 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA GR0128016731 GRIECHENLAND 20/35 BD00 BON EUR NCA XFRA US87612EBJ47 TARGET CORP 20/30 BD00 BON USD NCA XFRA US907818FL73 UNION PACIF. 20/70 BD00 BON USD NCA XFRA US912828Z450 USA 20/22 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US912828Z526 USA 19/25 BD00 BON USD NCA XFRA USU8066LAH79 SCHLUMBERGER H.19/28 REGS BD00 BON USD NCA XFRA US94106BAA98 WASTE CONNE. 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA XS1098218453 SANTANDER UK 14/24 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2108560306 INEOS STYRO ANL20/27REG.S BD01 BON EUR NCA EWX1 XFRA CA2971332093 ESSEX MINERALS INC.O.N. EQ00 EQU EUR NCA NWCA XFRA NO0010872732 NORWEGIAN AIR SHUT. -ANR- EQ00 EQU EUR NCA 42H XFRA US06211J1007 BANK FIRST CORP. EQ00 EQU EUR NCA 44K XFRA US1461021081 CARTER BANK+TRUST DL -,01 EQ00 EQU EUR NCA PW9 XFRA US2927651040 ENERPAC TOOL GRP A DL-,20 EQ00 EQU EUR NCA 3ZT XFRA US76171L1061 REYNOLDS CONS.PROD.DL-001 EQ00 EQU EUR NCA FJ5 XFRA US8404411097 SOUTH STATE CORP. DL 2,5 EQ00 EQU EUR N