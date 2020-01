FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUEF9 XFRA LU1048316647 UBS-B.B.US L.C.UETF ADL 0.261 EURSYBQ XFRA IE00BCBJF711 SPDR B.B.0-5Y.LS C.B.UE 0.380 EURFRCJ XFRA LU1230561679 UBS-ETF-MSCI JAP.S.R.ADYN 0.157 EURUEFS XFRA LU1324516050 UBS-BB.DL EM.S.UETF ADDL 0.270 EURSYBZ XFRA IE00B43QJJ40 SPDR BL.BA.GL.AG.BD U.ETF 0.238 EURUBUR XFRA IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL 0.194 EURUBUS XFRA IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL 0.198 EURUBUT XFRA IE00BX7RRJ27 UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL 0.136 EURUIMY XFRA LU1215454460 UBS-ETF-FA.MS.EMU LV EOAD 0.094 EURUIMZ XFRA LU1215452928 UBS-ETF-FA.MS.EMU PV EOAD 0.029 EURUIM2 XFRA LU1215451524 UBS-ETF-FA.MS.EMU QU EOAD 0.033 EURUIM8 XFRA LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD 0.123 EURUET1 XFRA LU1280303014 UBS ETF-MSCI US.S.R.ADEOH 0.088 EURUIMC XFRA LU1484799769 UBS-BBMSCIEALCSUETF ADEO 0.052 EURSYBN XFRA IE00BZ0G8860 SPDR B.B.10+Y.US C.B.UETF 0.622 EURSYBY XFRA IE00BZ0G8977 SPDR BLOOM.BAR.US T.U.ETF 0.209 EURSPPX XFRA IE00BYSZ5V04 SPDR B.B.10+Y.US.T.B.UETF 0.323 EURSPP3 XFRA IE00BYSZ5R67 SPDR B.B.3-7Y.US.T.B.UETF 0.268 EURSPP7 XFRA IE00BYSZ5T81 SPDR BB.7-10Y.US.T.B.UETF 0.271 EURSYBR XFRA IE00BYV12Y75 SPDR B.B.1-10Y.USCB.UETF 0.424 EURSYBV XFRA IE00BYSZ6062 SPDR B.B.10+Y.E.G.B.U.ETF 0.163 EURSYB1 XFRA IE00B3VY0M37 SPDR B.B.US.CORP.BD U.ETF 0.550 EURSYB7 XFRA IE00BYSZ5Z42 SPDR B.B.7-10Y.E.G.B.UETF 0.049 EURSEAD XFRA LU1645386308 UBS-JPM US EM D.B1-5ADHEO 0.055 EURSYM XFRA US6687711084 NORTONLIFELOCK INC. L-,01 10.887 EURUETC XFRA LU1953188833 UE-MSCI CN EUE ADLD 0.018 EURUET5 XFRA LU1971906802 U.E.-E.STX50 E.U.ETF AEOD 0.048 EURUEQ7 XFRA IE00BD34DJ91 UBS(I.)ETF-SP500 UE HTEAD 0.112 EURFRC4 XFRA LU1645381689 UBS-B.BA.E.I.L.10+ U.EOAD 0.023 EURMDBU XFRA LU1852212965 UBS ETF-S.D.B.B ADLD 0.097 EURSPFE XFRA IE00BF1QPL78 SPDR BL.BA.GL.AG.BD EOHUE 0.274 EURUEFE XFRA LU1720938841 UBS-JPM EMFELCB ETF ADDL 0.385 EURS5SD XFRA IE00BHXMHK04 UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL 0.148 EUR