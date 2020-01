FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB5KC9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/18 0.001 %SEAA XFRA LU1645385839 UBS-JPM US EM D.BD1-5ADDL 0.276 EURUEFD XFRA LU0671493277 UBS-ETF-MSCI EMU S.C.EOAD 0.280 EURSYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BL.BA.US AG.BD U.ETF 1.340 EURSYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR B.B.US TREAS.BD UETF 1.086 EURSYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF 0.196 EURSYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BL.BA.EO CO.BD U.ETF 0.261 EURSYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BL.BA.EO GO.BD U.ETF 0.138 EURSYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF D 1.445 EURXFRA DE000HLB2EZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/16 0.001 %UIMT XFRA LU0629460832 UBS-ETF-MSCI PAC.S.R.DLAD 0.689 EURUIMR XFRA LU0629460675 UBS E.-MSCI EMU S.R.EOAD 0.309 EURUIMP XFRA LU0629460089 UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL 0.593 EURUIMM XFRA LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WLD.S.R.DLAD 0.573 EURHJ3J XFRA DE0009766915 KONZEPT PRIVAT 0.500 EURDI7J XFRA DE0008471921 ALLIANZ FL.RENTENFDS A(EO 0.821 EURDJFE XFRA DE0008471913 ALLIANZ MOBIL-FONDS A EUR 0.179 EURDZ7U XFRA DE0008471400 ALLIANZ RENTENFONDS A EUR 0.745 EURSSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.354 EURMWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.399 EUR34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.036 EURUIMI XFRA LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EM.MKTS DLAD 1.140 EURUIM9 XFRA LU0446734872 UBS-ETF-MSCI CANADA CDAD 0.310 EURUIMD XFRA LU0446734526 UBS-ETF-MSCI PAC.X.J DLAD 0.660 EURUIME XFRA LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VAL.EOAD 0.199 EURUIMA XFRA LU0446734104 UBS-ETF-MSCI EUROPE EOAD 0.484 EURUIM7 XFRA LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD DLAD 1.366 EURUIM4 XFRA LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU EOAD 0.491 EURUIM3 XFRA LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100UETF LSAD 1.563 EURUIM5 XFRA LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN YNAD 0.350 EURUIM6 XFRA LU0136234654 UBS-MSCI USA U.E. DLAD 1.684 EURUIM1 XFRA LU0136234068 UBS-EURO STOXX50UETF EOAD 0.187 EUR599A XFRA KYG7800X1079 SANDS CHINA REG.S DL -,01 0.116 EUREQT XFRA US26885B1008 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 1.052 EURVBK XFRA DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.200 EUR