ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Uniper von 27,50 auf 27,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zielsenkung reflektiere unter anderen neue Strompreisschätzungen und einen Rückgang der Kohleverstromung in Deutschland 2019, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre neuen Gewinnerwartungen lägen unter den durchschnittlichen Marktschätzungen. Von der Ankündigung des Energiekonzerns, seine Kohlekraftwerke bis 2025 abschalten zu wollen, sei sie derweil nicht überrascht worden./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 04:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

