Alle bei uns handelbaren REITs finden: https://bit.ly/2RHPRKi Anleger, die in Immobilien investieren möchten, aber nicht direkt ein Haus oder eine Wohnung erwerben möchten, werden möglicherweise bei REITs fündig. Was genau REITs sind, welche Besonderheiten sie aufweisen, für wenn sie sich eignen - all das verrät Michael Beck, Leiter Asset Management beim Bankhaus Ellwanger & Geiger, im Interview bei Börse Stuttgart TV.