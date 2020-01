Der Dax ist am Freitag den positiven Vorgaben der Wall Street gefolgt. Der deutsche Leitindex legte zum Handelsauftakt rund 0,3 Prozent auf 13.190 Punkte zu. Der Dow-Jones-Index in New York hatte am Donnerstag zum Handelsschluss in Europa noch deutlich im Minus gelegen, dann aber angezogen und letztlich rund 0,4 Prozent fester geschlossen.

