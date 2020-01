Beim weltgrößten Onlinehändler Amazon laufen die Geschäfte rund. Die hohen Investitionen in noch schnelleren Warenversand zahlen sich offenbar aus - es kommen scharenweise Prime-Kunden hinzu. Das kommt auch an der Börse gut an, die Aktie hebt nachbörslich ab. Ein starkes Weihnachtsgeschäft und florierende Cloud-Dienste haben Amazon einen glänzenden Jahresabschluss beschert. Im vierten Quartal 2019 kletterte der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um rund acht Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar (drei Milliarden Euro), wie der weltgrößte Onlinehändler am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen um 21 Prozent auf 87,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...