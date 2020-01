FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine optimistischere Einschätzung der bisher besonders skeptischen Societe Generale (SocGen) hat den Aktien der Deutschen Bank am Freitag weiteren Auftrieb gegeben. Die Papiere der Frankfurter kletterten am Tag nach der Bilanzvorlage um 2,6 Prozent auf 8,529 Euro auf einen weiteren Höchststand seit November 2018. Analyst Andrew Lim gab seine Verkaufsempfehlung auf und verabschiedete sich auch von seinem Kursziel von 4 Euro. Mit diesem bislang tiefsten Ziel am Markt hatte er im Juli vergangenen Jahres für Aufmerksamkeit gesorgt, stand die Akte damals doch bei fast 7 Euro. "Zum ersten Mal seit 2013 stufen wir die Aktie wieder auf 'Hold' nach oben", erklärte Lim nun. Nach jahrelanger Unterkapitalisierung stelle sich nun die Frage, ob die Bank sogar einen Kapitalüberschuss angehäuft habe. Die Kernkapitalquote sei zumindest angemessen und dürfte sich noch weiter verbessern./ag/mis

