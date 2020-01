Stehen die Aktienmärkte vor einem Tsunami? Die Sorglosigkeit angesichts der kaum erfaßbaren ökonomischen Auswirkungen des Coronavirus in China ist groß - die Wall Street macht Party, nachdem die WHO Peking lobt und alles vermeidet, was Panik erzeugen könnte. Heute Nacht dann aber die höchste Stufe einer Reisewarnung ...

