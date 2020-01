Volkswagen wird den Antriebstechnik-Spezialisten Renk an den Finanzinvestor Triton verkaufen. An der Gesellschaft ist man bisher mit rund 76 Prozent beteiligt. Die etwa 5,3 Millionen Renk-Aktien gehen zu einem Preis von 97,80 Euro je Anteilschein an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...