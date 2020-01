Unterföhring (ots) - Gewinnt zum dritten Mal ein Deutscher Sportler das größte Sport-Event der Welt? Am Sonntag, 2. Februar 2020 wird beim Super Bowl LIV ein neuer Titelträger gesucht: San Francisco 49ers mit dem deutschen Linebacker Mark Nzeocha gegen die Kansas City Chiefs. Ab 22:45 Uhr melden sich Jan Stecker, Björn Werner, Patrick Esume, "Netman" Christoph "Icke" Dommisch sowie Reporter Max Zielke live aus dem Hard Rock Stadium in Miami. Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner (bis 2015 bei den Indianapolis Colts) ist bereits zum dritten Mal als "ran"-Experte beim Super Bowl dabei. Björn Werner: "Vor vier Jahren war ich noch Spieler, bin mit den Indianapolis Colts im AFC Championship Game gegen Sebastian Vollmer ausgeschieden und durfte als "ran"-Experte live vor Ort miterleben, wie er mit den Patriots den Super Bowl gewonnen hat. Jetzt bei meinem dritten Super Bowl als Experte kann mit meinem alten Kollegen Mark Nzeocha wieder ein Deutscher den Super Bowl gewinnen. Ich drücke ihm in Miami die Daumen."Wer wird Nachfolger von Tom Brady: Quarterback-Wunderkind Patrick Mahomes (24), MVP der letzten Saison und der in seiner erst dritten Saison mit den Chiefs bereits im Super Bowl steht, oder Jimmy "G" Garoppolo (28), der als Brady-Backup-Quarterback bereits zweifacher Super-Bowl-Gewinner (2015, 2017) mit seinen ehemaligen Weggefährten New England Patriots ist? Beide Teams haben eine lange Super-Bowl-Durststrecke überwunden: Einziger Titelgewinn der Kansas City Chiefs vor 50 Jahren gegen die Rams, die 49ers, die Patriots der Achtziger (SB-Gewinner 1982, 85, 89, 90, 95) waren zuletzt vor 25 Jahren gegen die Chargers erfolgreich.Dreifache Latina-Girlpower beim Super Bowl: Weltstar Demi Levato (mexikanische/ italienische Wurzeln) singt die US-Hymne vor dem Kickoff. Jennifer Lopez (puerto-rikanische Wurzeln) und Shakira (Kolumbianerin) werden in diesem Jahr das Super-Bowl-Publikum in der dreißigminütigen Halftime Show entertainen.Bereits am Samstag, 1. Februar 2020, gibt's in der "Road to Super Bowl" mit Icke, Patrick Esume und Björn Werner die letzten News aus Miami ab 20:00 Uhr auf ProSieben MAXX - direkt im Anschluss an die "ran Rugby"-Übertragung der ersten beiden Partien der inoffiziellen Europameisterschaft "Six Nations".Am Super-Sunday startet um 20:15 Uhr der 160-minütige "Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX. Moderator Carsten Spengemann und Roman Motzkus stimmen gemeinsam mit dem NFL-Profi Kasim Edebali (zuletzt Oakland Raiders) und dem Münchner Christopher Ezeala (Baltimore Ravens) ranNFLsüchtige auf die lange Football-Nacht ein: Super-Bowl-Ausblick, Rückblick auf die "Hot Week" mit Highlights von der Opening Night, Liveschalten nach Miami und zu Volker Schenk zum Public Viewing in der Kölner Lanxess Arena.Blick in die Heimat: Carsten Spengemann hat Mark Nzeochas Familie besucht. Mama Nzeocha: "Früher habe ich meinem Sohn noch hier in Rothenburg beim Football zugesehen. Jetzt sitzen wir als Familie im 49ers Trikot in Miami beim Super Bowl... Welche Dimensionen das alles hat können wir noch gar nicht begreifen..."Im Livestream können die Football-Fans den Super Bowl und die Countdown-Show auf ran.de, der ran-App, auf Joyn, auf den jeweiligen Senderseiten prosieben.de bzw. prosiebenmaxx.de sowie in den Sender-Apps verfolgen.Super Bowl auf ran.de: Aktuelle Informationen und Clips rund um den Super Bowl finden Fans unter http://www.ran.de/us-sport/nfl. Social Media: @prosieben @ransport und @prosiebenmaxx twittern zum Super Bowl mit dem Hashtag ranSB54.Neu: Erstmals wird das Duell um die Vince-Lombardi-Trophy barrierefrei mit Untertiteln für Gehörlose ausgestrahlt.Road to Super Bowl LIV:Samstag, 1. Februar 2020, 20:00 Uhr, "ran Football: Road to Super Bowl" - live aus Miami auf ProSieben MAXXSonntag, 2. Februar 2020, 20:15 Uhr "ran Football: Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX, 22:45 Uhr "ran Football: Super Bowl" live auf ProSiebenProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual / SportsChristiane MaskeTel: 089/9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel: 089/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4507447