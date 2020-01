Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Zwar läuft der Konjunkturmotor in den USA immer noch recht rund, wie die gestrige BIP-Schätzung für das 4. Quartal 2019 bestätigte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichwohl würden die 2,1% (ann.) Wachstum im historischen Vergleich allenfalls eine durchschnittliche Expansionsrate darstellen. Der größte Wachstumstreiber sei dabei der Außenhandel gewesen, was jedoch im Wesentlichen auf einen massiven Rückgang der Importtätigkeit zurückzuführen gewesen sei. In Kombination mit dem starken Lagerabbau sowie der unverändert enttäuschenden Investitionsneigung würden die BIP-Detaildaten damit auf eine im Kern schwächelnde Konjunkturdynamik hindeuten. Die Analysten würden nach 2,3% im Jahr 2019 für das laufende Jahr nur noch mit einem BIP-Wachstum von 1,7% rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...