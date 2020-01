Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am letzten Tag der Woche stehen keine Primärmarktaktivitäten auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Einzig Spanien und Frankreich würden Einzelheiten zu den geplanten Auktionen in der kommenden Woche bekannt geben. Auch in Frankreich sei es zuletzt zu Renditerückgängen gekommen, was der erhöhten Unsicherheit als Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschuldet sei. Die Rendite zehnjähriger OATs liege derzeit bei -0,13% und damit annähernd 30 BP tiefer als Anfang des Monats. Die Renditedifferenz zwischen französischen und deutschen Titeln betrage etwa 25 BP und gegenüber vergleichbaren SPGBs habe sich der Spread in den ersten vier Wochen des Jahres leicht auf 42 BP von 35 BP erhöht. (31.01.2020/alc/a/a) ...

