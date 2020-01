Pressemitteilung der Ekosem-Agrar AG:

Erste staatliche Saatgut-Zertifizierung für Winterweizen

Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, verzeichnet ihren ersten großen Erfolg in der Züchtung von eigenem Saatgut. So wurde die Winterweizensorte "Cepheus" in das staatliche Register von zur Nutzung zugelassenen Züchtungen in Russland aufgenommen und darf künftig exklusiv von der Unternehmensgruppe vermehrt und verkauft werden.

Die neue Züchtung zeichnet sich vor allem durch eine hohe Frostresistenz aus und zeigte selbst bei Temperaturen von bis zu -26º C eine deutlich ...

