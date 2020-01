Die Märkte suchen ihr Gleichgewicht. Der Handelsverlauf in Frankfurt war volatil. Unterm Strich verblieb ein kräftiges Minus. Auch New York verbrachte auch den größten Teil des Tages in der Verlustzone. In der letzten Stunde ging es aber noch mal dynamisch aufwärts, so dass die drei großen Indizes im Plus schließen konnten. Zwischen 0,3 und 0,4 Prozent ging es aufwärts bei Dow Jones, S&P500 und Nasdaq100.

